El zuliano Odúbel Herrera sacude su quinto jonrón en triunfo de Filis (Video)

El zuliano Odúbel Herrera conectó un jonrón de dos carreras con los Filis de Filadelia, que se impuso 8-3 el jueves sobre los Cerveceros de Milwaukee.

«El Torito» soltó su tablazo en el noveno inning contra el relevista Trevor Kelley con conteo de 1-2, para volarse la barda por segundo juego consecutivo.

Herrera logró su cuadrangular con Bryce Harper a bordo por el jardín derecho del Miller Park, con una distancia de 410 pies, para conseguir su quinto bambinazo del año.

