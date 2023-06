El zuliano Jesús Paz presente con la Vinotinto en el Torneo Maurice Revello

108421

-El lateral zuliano del Deportivo Rayo Zuliano, Jesús Paz, estará presente en el mítico torneo Maurice Revello, antiguo torneo “Esperanzas de Toulon” por segunda vez consecutiva en dos años; dicha competición que se desarrolla en Francia del 5 al 18 de junio del presente año.

Paz que brilló en la pasada edición del torneo Sub-23 donde de la mano del actual seleccionador nacional, Fernando “Bocha” Batista llegaron hasta la Gran Final jugando ante el anfitrión, con derrota para el conjunto nacional 1-2 pero donde el zurdo fue de los mejores jugadores en la Vinotinto.

El jugador de 22 años participó en cuatro de los cinco encuentros en la pasada edición del torneo francés todas como titular viendo una sola tarjeta amarilla y acumulando un total de minutos de 360.

El jugador “rayista“ mostró su felicidad tras está nueva convocatoria a la selección nacional y afirmó que irán por el título en esta su segunda participación: “Me siento bien la verdad muy contenta de volver a representar a mi país otra nueva oportunidad para seguir creciendo, es mi segunda oportunidad y la revancha vamos con todo para salir campeón del torneo “.

En el torneo local de la Liga Futve con Rayo Zuliano ha participado en cinco encuentros; ante el Caracas FC (E: 3-3), Mineros (E: 4-4), Deportivo Táchira (D: 5-0), Zamora FC (E:1-1), UCV FC (D: 2-0).

El primer encuentro de Venezuela en esta edición del Maurice Revello será ante Costa Rica U-23 el próximo lunes 5 de junio, seguidamente ante Arabia Saudita U-23 el jueves 8 y finalizaría la fase de grupos ante el vigente campeón del torneo Francia U-21 el domingo 11.

Para finalizar, el lateral agradeció todo el apoyo a su familia y a su club Deportivo Rayo Zuliano por todo el apoyo: “Están muy contento ellos siempre me apoyan, se alegran y se enorgullecen de mis logros son un motor fundamental en mí y Rayo me ha apoyado de muy buena manera llevo poco tiempo con el equipo, pero me gusta también darle una alegría a él club Dale Rayo”.

