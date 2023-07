125291

-Pasaron más de 40 años para que un venezolano alcanzara de nuevo la distinción del jugador más valioso (MVP) de un Juego de Estrellas de la MLB. El receptor zuliano de los Rockies de Colorado, Elías Díaz, fue el más destacado del All Star Game 2023 celebrado en el T-Mobile Park de Seattle, donde la Liga Nacional derrotó 3-2 a la Liga Americana.

El marabino se unió a David Concepción como los únicos venezolanos en consagrarse con el MVP de un Juego de Estrellas. Concepción logró la distinción en la campaña 1982, también con la Liga Nacional.

Un estacazo de Díaz por el jardín izquierdo en el octavo capítulo, con Nick Castellanos en circulación, fue suficiente para voltear la pizarra y poner cifras definitivas al encuentro.

Elías Díaz culminó la mitad de temporada con 277 de average, 27anotadas, 45 impulsadas, nueve cuadrangulares y un slugging de 435. “Nunca me he dado por vencido ni he bajado la cabeza”, expresó a MLB.com. “Esto para mí ha sido un sacrificio muy grande. Siempre me mantengo con fe, optimismo. Sé que puedo lograr grandes cosas”, añadió el de Maracaibo antes de iniciar el clásico de mitad de temporada.

Díaz se mostró emotivo al recibir su galardón, y dedicó el premio a su madre. ” Es lo más especial del mundo para mí, que ella después de tanto sacrificio que hemos pasado esté presente en un momento así”, expresó el zuliano al ser interrogado por la cadena televisiva FOX.