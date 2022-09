El venezolano Wilmer Flores renovó con Gigantes de San Francisco

septiembre 12, 2022 - 5:45 pm

El venezolano Wilmer Flores seguirá con los Gigantes de San Francisco hasta 2025 tras llegar a un acuerdo por 13 millones de dólares.

Wilmer Flores pactó con el conjunto de la bahía por dos años, con opción mutua para 2025, informó Joel Sherman, escritor de MLB Network, en su cuenta oficial de Twitter. El contrato solo estaría pendiente solamente de la revisión física.

Source: Wilmer Flores and the #SFGiants are in agreement on a 2-yr contract extension with a mutual option for 2025, pending physical review.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) September 12, 2022