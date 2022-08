El venezolano Willson Contreras lidera la victoria de Cachorros con dos jonrones (Videos)

agosto 19, 2022 - 11:35 am

El venezolano Willson Contreras soltó dos jonrones el miércoles 18 de agosto con los Cachorros de Chicago, que doblegaron 3-2 a los Orioles de Baltimore.

El receptor criollo logró su décimo juego con más de un jonrón. Es la segunda mayor cifra entre los cátchers de los Cachorros en la historia, después de Gabby Harnett (14).

Contreras conectó su primer tablazo en el sexto capítulo por la banda contraria ante el abridor de Baltimore, Spenser Watkins, con una distancia de 362 pies.

18th home run of the year for Willson Contreras! pic.twitter.com/Gf4EnMRm1c

— Chicago Cubs (@Cubs) August 18, 2022