El venezolano Willson Contreras despacha su décimo cuadrangular en el año

junio 8, 2022 - 11:41 am

El venezolano Willson Contreras conectó cuadrangular solitario con los Cachorros de Chicago, que perdieron 9-3 ante los Orioles de Baltimore.

El nativo de Puerto Cabello la botó en el quinto acto por el jardín izquierdo (437 pies) del Oriole Park at Camden Yards contra el abridor de Baltimore, Kyle Bradish.

Willson Contreras crushes his 10th home run of the year: pic.twitter.com/AAi9EePs7h

— Chicago Cubs (@Cubs) June 8, 2022