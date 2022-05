El venezolano William Contreras pega par de jonrones en triunfo de Bravos

mayo 22, 2022 - 10:34 am

El venezolano William Contreras soltó dos jonrones el sábado 21 de mayo en la victoria 4-3 de los Bravos de Atlanta ante los Marlins de Miami.

El oriundo de Puerto Cabello disparó su primer cuadrangular en el quinto capítulo contra su compatriota Elieser Hernández por el jardín derecho (394 pies) del Marlins Park.

El segundo vuelacerca de Contreras en el séptimo inning por la banda contraria ante los envíos del derecho Cody Poteet, con una distancia de 394 pies.

