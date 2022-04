El venezolano William Contreras pega dos cuadrangulares en triunfo de Bravos

abril 30, 2022 - 9:28 am

El venezolano William Contreras soltó dos cuadrangulares con los Bravos de Atlata, que vencieron el viernes 6-3 a los Rangers de Texas.

El receptor carabobeño se voló la barda del Choctaw Stadium por primera vez en el cuarto capítulo contra los envíos del zurdo Brock Burke con una distancia de 429 pies.

El segundo tablazo de Contreras llegó en el sexto capítulo (435 pies) contra el relevista dominicano Albert Abreu. Ambos tablazos del nativo de Puerto Cabello fueron por el jardín central.

William Contreras no había conseguido un solo cuadrangular en esta temporada, y jamás había bateado dos en un encuentro de las mayores.

No, this is not a replay. 😎

.@Wcontreras42 crushed ANOTHER one!#ForTheA pic.twitter.com/3vfwV4I8JN

— Atlanta Braves (@Braves) April 30, 2022