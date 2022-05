El venezolano Tucupita Marcano pega su primer jonrón en las Grandes Ligas (Video)

mayo 31, 2022 - 10:57 am

El venezolano Tucupita Marcano pega su primer jonrón en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburg, que superaron 6-5 el lunes a los Dodgers de Los Ángeles.

Tucupita la desapareció con conteo de 2-0 en el segundo acto por el jardín derecho y central del Dodger Stadium con una distancia de 402 pies.

El cuadrangular del criollo vino con Josh Vanmeter y Jack Suwinski en las bases contra el abridor de los californianos, Walker Buehler.

Tucupita Marcano's first MLB home run is a 3-run shot to give the Pirates the lead! pic.twitter.com/ziTZPspfkn

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 31, 2022