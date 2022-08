El venezolano Thairo Estrada despachó su 10mo. jonrón en victoria de Gigantes

agosto 8, 2022 - 8:59 am

El venezolano Thairo Estrada disparó su décimo jonrón de la temporada 2022 en la victoria 6-4 de los Gigantes de San Francisco sobre los Atléticos de Oakland.

Estrada se voló la barda del jardín izquierdo del RingCentral Coliseum con una distancia de 397 pies, ante los envíos del relevista de Oakland, A.J. Puk.

El cuadrangular del carabobeño salió a una velocidad de 101,3 millas por hora, con un compañero en circulación. El oriundo de Bejuma llega veintiún vuelacercas en su carrera en la MLB.

Thairo Estrada regresó este domingo a la acción tras recibir el 30 de julio un fuerte y peligroso pelotazo en la cabeza.

Por los Giants, el mexicano Luis González de 4-0. Los venezolanos Wilmer Flores de 2-0 con una anotada, Estrada de 4-1 con una anotada y dos impulsadas. Por los Athletics, el dominicano Ramón Laureano de 5-0. El puertorriqueño Machín de 3-1 con dos anotadas.

