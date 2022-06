El venezolano Salvador Pérez irá al quirófano y se perdería el resto de la temporada

junio 24, 2022 - 4:13 pm

El receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, necesita una cirugía en su pulgar izquierdo y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.

La cirugía será para reparar el ligamento colateral cubital en el pulgar de Pérez, su movimiento a la lista de incapacitados es retroactivo al martes. El equipo dijo que se espera que Pérez regrese esta temporada.

Se perdió nueve juegos a principios de esta temporada cuando ingresó a la lista de lesionados con un esguince en el pulgar izquierdo, pero regresó a fines de mayo.

El receptor valenciano abandonó la victoria en la entrada extra del martes sobre los Angelinos en la tercera entrada debido a una lesión en el pulgar.

Salvador Pérez está bateando .211, el más bajo de su carrera, con 11 jonrones, el máximo del equipo. La temporada pasada, Pérez empató en el liderato de las Grandes Ligas con 48 jonrones y empujó 118 carreras.

