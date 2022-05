El venezolano Salvador Pérez enviado a la lista de lesionados

mayo 18, 2022 - 2:51 pm

1884181

Reales de Kansas City colocó el martes 17 de mayo al receptor venezolano Salvador Pérez en la lista de lesionados de 10 días.

El valenciano salió lesionado en el Kauffman Stadium, durante el primer partido de la doble tanda entre Kansas City y Medias Blancas de Chicago.

Pérez, tuvo que abandonar el juego en el séptimo inning tras realizar un swing que produjo la molestia. El primer parte médico que se le realizó indicó un esguince en el pulgar izquierdo.

El criollo fue colocado por Reales en la lista de lesionados de 10 días. Esta será la primera vez que Pérez entre en la lista de lesionados desde 2020.

Tras la baja del cátcher venezolano, la escuadra de Kansas llamó al receptor Sebastián Rivero de Doble A. «Salvy» tiene promedio de .206/.239/.397 durante esta campaña.

We have made the following roster moves: pic.twitter.com/iI8Pv8cExT

— Kansas City Royals (@Royals) May 17, 2022