El venezolano Rubén Limardo gana su quinto título Panamericano en Paraguay

junio 8, 2022 - 12:04 pm

El venezolano Rubén Limardo conquistó por quinta vez el campeonato Panamericano de Esgrima, que se celebró en Asunción, Paraguay.

El bolivarense, de 36 años, venció en la final de la espada individual a su compatriota Gabriel Lugo con score de 10-5, para ganar su quinta medalla de oro en esta competencia.

«5ta medalla de oro en campeonatos panamericanos. ¿Lo mejor? Hoy hicimos un histórico podio con oro, plata y bronce para el país. Le vuelvo a repetir a mi equipo: No quiero ir sólo a @Paris2024», escribió Rubén Limardo en su cuenta de Twitter.

Venezuela completó el podio con Francisco Limardo, quien se quedó con la medalla de bronce. El medallista de oro de Londres 2012 aseguró también su clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Rubén Limardo con esa presea dorada se convirtió en el más ganador en la espada masculina de los Campeonatos Panamericanos en la historia, luego de las alcanzadas en San Salvador (2009), Santiago (2015), Montreal (2017), Toronto (2019) y Asunción (2022), para totalizar 10 medallas (seis oros, cuatro plata y una de bronce) desde 2008.

El guayanés, quien alcanzó el primer lugar en el Grand Prix de Budapest, sueña con ganar un título mundial de esgrima y una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

In men’s individual epee, Limardo Gascon faced teammate Grabiel Lugo in the final, winning with a 10-9 score. In the semifinal, Lugo won against Canada’s Samuel Gallagher Pelletier, 15-12, while Limardo Gascon defeated teammate Francisco Limardo, 15-11. pic.twitter.com/WdFU2z7L7g

— FIE (@FIE_fencing) June 8, 2022