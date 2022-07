El venezolano Ronald Acuña Jr. no pudo avanzar de la primera ronda en el Home Run Derby 2022

julio 19, 2022 - 9:36 am

El venezolano Ronald Acuña Jr cayó eliminado en la primera ronda en el Home Run Derby 2022 el lunes 18 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles

En su segunda participación en el evento de la MLB, el jardinero de los Bravos de Atlanta hizo llave con Tomás Pérez, ídolo del béisbol venezolano y coach de los Bravos.

El venezolano pegó 19 tablazos y no fue suficiente para vencer a Pete Alonso, quien venía de ganar este evento en Progressive Field (Cleveland en 2019) y Coors Field (Colorado 2021), que superó esa cifra por la mínima (20).

Acuña Jr. dio un tablazo de 472 pies entre el bosque izquierdo y el central, que salió completamente del estadio. Fue el cuadrangular más largo de Acuña en la ronda.

.@ronaldacunajr24 hit one out of the stadium! #HRDerby pic.twitter.com/gKVXMhBGkm

— MLB (@MLB) July 19, 2022