El venezolano Rómulo Otero regresa al Brasileirao

julio 6, 2022 - 4:57 pm

El volante venezolano Rómulo Otero volverá al Brasileirao tras su breve paso por el fútbol mexicano con el Cruz Azul.

El ‘Escorpion’ firmó hasta finales del 2022 con el Fortaleza Fútbol Club de Brasil, que se ubica último en el campeonato local con 10 puntos en 14 juegos disputados.

Otero, de 29 años, viene de jugar el último semestre con «La Máquina Celeste», donde vio acción en 16 encuentros, siendo tres como titular, con un gol.

El mediocampista de la Vinotinto agradó al cuerpo técnico por sus características. Principalmente por la calidad de sus remates y su capacidad para detener el balón.

O Zodíaco Tricolor anuncia, no mais legítimo portunhol cearense, que o El Escorpión é do León. Ou, simplesmente, Otero é do Leão!🦂🦁

O atleta de 29 anos estava no México, na equipe do Cruz Azul, e retorna ao Brasil para defender o Leão com contrato definitivo até o fim de 2022. pic.twitter.com/WCImc3uhQz

— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 2, 2022