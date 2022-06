El venezolano Miguel Rojas la botó en victoria de Marlins sobre Mets (Video)

junio 27, 2022 - 11:37 am

El venezolano Miguel Rojas conectó jonrón solitario de los Marlins de Miami, que superaron 3-2 el domingo contra los Mets de Nueva York.

El cuadrangular de Rojas se registró en el tercer capítulo por el jardín izquierdo del Marlins Park, con una distancia de 393 pies.

El mirandino soltó su estacazo ante el abridor de los metropolitanos, David Peterson, para ser el sexto bambinazo de la temporada 2022, siendo el 39 de por vida en Las Mayores.

.@MRojasOfficial said see ya later. 🤝 pic.twitter.com/rAiLND0UQC

— Miami Marlins (@Marlins) June 26, 2022