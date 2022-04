El venezolano Miguel Rojas despacha su primer jonrón del 2022 (Video)

abril 30, 2022 - 11:19 am

1880167

El venezolano Miguel Rojas conectó un jonrón de dos carreras este viernes en la victoria 8-6 de los Marlins de Miami sobre los Marineros de Seattle.

El cuadrangular del mirandino se generó en el sexto capítulo en el Marlins Park por el jardín izquierdo con una distancia de 384 pies.

Rojas logró su primer vuelacerca con un corredor a bordo ante los pitcheos de Matt Brash, para conseguir el 34 estacazo de por vida en las Grandes Ligas. «Aunque los números no salgan, voy a dar mi corazón y mi alma a este equipo», indicó el nativo de Los Teques luego del partido.

No doubt about this one. #MakeItMiami pic.twitter.com/2bGvvlkKp7

— Miami Marlins (@Marlins) April 30, 2022