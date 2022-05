El venezolano Martín Pérez se desquita ante los Medias Rojas (+Foto)

mayo 16, 2022 - 11:59 am

El lanzador venezolano de los Rangers de Texas, Martín Pérez, consiguió su segunda victoria de la temporada este domingo 15 de mayo ante su ex equipo, los Medias Rojas de Boston.

El nacido en Guanare tuvo actuación magistral durante las seis entradas que lanzó, donde consiguió siete ponches, permitiendo cinco hits, dos base por bola y una carrera, dejando así un registro de dos juegos ganados, dos derrotas y 2.01 de efectiva en la presente temporada de las Grandes Ligas del béisbol.

Con esta victoria, los Rangers se posicionan en el cuarto lugar de la División Oeste de la Liga Americana con una marca de 14-19. Por su parte, los Medias Rojas se ubican en el quinto lugar de la División Este de la Liga Americana, con 13 juegos ganados y 21 derrotas.

0.84 ERA over his last 5 starts. 🔥 pic.twitter.com/2oWwAWrEtN

— Texas Rangers (@Rangers) May 15, 2022