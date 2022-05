El venezolano Luis Rengifo conecta su primer jonrón de la temporada

mayo 22, 2022 - 9:15 am

El venezolano Luis Rengifo bateó su primer jonrón de la temporada 2022 con los Angelinos de Los Ángeles, que se impusieron 5-3 el sábado a los Atléticos de Oakland, para cortar su racha de cuatro derrotas.

Rengifo la botó en el quinto episodio por el jardín izquierdo (397 pies) del Angel Stadium contra el zurdo Adam Kolarek (0-1), para sumar su cuadrangular número 15 de tu carrera.

El nativo de Naguanagua, Carabobo, logró otra empujada en el sexto inning con un sencillo que permitió la anotación de Mike Trout.

GEEFY GETS US GOING! #GoHalos pic.twitter.com/oLEMGP1roS

— Los Angeles Angels (@Angels) May 22, 2022