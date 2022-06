El venezolano Lenyn Sosa hizo su debut en las Grandes Ligas

junio 24, 2022 - 11:48 am

El venezolano Lenyn Sosa debutó el jueves 23 de junio en las Grandes Ligas en el partido entre Medias Blancas de Chicago y Orioles de Baltimore.

Sosa ingresó en el séptimo inning por Josh Harrison, y fue ponchado en su primer turno. El nativo de Puerto Ordaz pudo embasarse en la novena entrada tras recibir boleto por parte del derecho Dillon Tate.

Lenyn Sosa’s first MLB BB is of the 9 pitch variety. Nice AB, showing that patience he’s had all year. #WhiteSox pic.twitter.com/7doYCUFHph

— White Sox Daily (@dailywhitesox) June 24, 2022