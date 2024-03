El venezolano Kevin Kelsy podría llegar al Houston Dynamo de la MLS

252598

El Houston Dynamo de la MLS envió una oferta cercana a 3 millones de dólares para llevarse al venezolano Kevin Kelsy, quien actualmente milita en el Shakhtar Donetsk de la Primera División de Ucrania.

El FC Cincinnati también realizó una propuesta y busca la liberación de Kelsy, sin embargo, fue rechazada por el Shakhtar Donetsk.

El conjunto ucraniano no ve clara su salida, ya que compiten en dos frentes y necesitan profundidad. El criollo ha jugado menos de 100 minutos en el presente año.

Lee también: Los Clippers se hicieron fuertes en el regreso de Harden a Philadelphia

Noticia al Día

BREAKING : Houston Dynamo 🇺🇸 have sent an offer close to $3 million 💰to sign 🇻🇪 Forward Kevin Kelsy From Shakhtar Donetsk 🇺🇦.



FC Cincinnati 🇺🇸 sent a bid for the player but it was rejected ❌, also important to note that they own his discovery rights.#HolditDown #ContraTodos pic.twitter.com/Rsp0zqkDK4