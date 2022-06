El venezolano Juan Yépez conectó su sexto cuadrangular del año (Video)

junio 27, 2022 - 9:47 am

1893514

El novato venezolano Juan Yépez conectó su cuadrangular solitario con los Cardenales de San Luis, que sucumbieron 6-5 ante Cachorros de Chicago en entradas extras.

El caraqueño disparó su vuelacerca en el tercer capítulo ante el abridor de Chicago, Alec Mills, por el jardín izquierdo del Bush Stadium, con una distancia de 417 pies. Yepez llega a seis vuealacercas en el año.

El venezolano Willson Contreras rompió el empate con un sencillo en la décima entrada al impulsar su tercera carrera del partido.

Willson's 3rd RBI of the game puts us ahead in the 10th!#VoteWilly: https://t.co/iq0lKgoH7i pic.twitter.com/J9QdiNFf1k

— Chicago Cubs (@Cubs) June 26, 2022