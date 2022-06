El venezolano Josef Martínez hizo gol en victoria de Atlanta United sobre Pachuca

junio 15, 2022 - 11:57 am

El venezolano Josef Martínez convirtió un gol con el Atlanta United, que se impuso 3-2 sobre el Pachuca en un partido amistoso.

Martínez sumó su tanto cuando apenas corría el minuto 4′ en el estadio Mercedes-Benz. Los otros tantos del conjunto estadounidense fueron obra de Luiz Araújo y Dom Dwyer.

Gustavo Cabral y Avilés Hurtado fueron los goleadores de los Tuzos en este encuentro organizador del patrocinador de ambos clubes, que se han enfrentado en varias oportunidades en la Concacaf Champions League.

The Five Stripes levantaron el trofeo con su triunfo 3-2. El Pachuca terminará su gira por los Estados Unidos el próximo viernes cuando enfrenten al Miami United en el Milander Park.

The #AmFamCup is ours 🏆🤗 pic.twitter.com/tOXWly8Sp4

— Atlanta United FC (@ATLUTD) June 15, 2022