El venezolano Josef Martínez anotó su séptimo de la temporada en la MLS (Video)

agosto 29, 2022 - 1:10 pm

El venezolano Josef Martínez marcó gol el domingo 28 de agosto en la victoria 3-2 del Atlanta United sobre el DC United por la jornada 27 de la Major League Soccer (MLS).

Martínez consiguió su anotación viniendo desde el banco en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El delantero criollo agitó las redes en el minuto 62′ con un cabezazo, para igualar momentáneamente el marcador a dos goles.

El carabobeño, que ingresó al terreno de juego en el 60′, anotó tras el centro desde la banda derecha de Brooks Lennon, quien firmó triplete de asistencias en este compromiso, donde se alzó con el MVP del juego.

Off the crown of @JosefMartinez17 👑 pic.twitter.com/UyZ0pg4imP

— Atlanta United FC (@ATLUTD) August 28, 2022