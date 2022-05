El venezolano Jesús Luzardo conquista su segunda victoria de la temporada

mayo 1, 2022 - 10:15 am

1880304

El venezolano Jesús Luzardo brilló en la lomita por los Marlins de Miami, que superaron 3-1 a los Marineros de Seattle, para hilvanar su séptima victoria consecutiva.

Luzardo trabajó por espacio de seis entradas en el Marlins Park, donde recetó a cinco bateadores de Seattle, para llegar a 200 ponches en su carrera.

One of South Florida's biggest sources of heat. Have a day, @Baby_Jesus9. 🔥@Budweiser | #MakeItMiami pic.twitter.com/8LSRJJHY3Q

— Miami Marlins (@Marlins) May 1, 2022