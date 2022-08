El venezolano Harold Castro la botó en la derrota de Tigres (Video)

agosto 15, 2022 - 11:41 am

El venezolano Harold Castro soltó un jonrón solitario el domingo en la derrota 5-3 de los Tigres de Detroit ante los Medias Blancas de Chicago.

Con conteo de 2-1, el caraqueño se fue para la calle en el noveno capítulo por el jardín derecho del U.S. Cellular Field contra el pitcher Kendall Graveman.

Castro, de 30 años, sumó su quinto tablazo en la temporada 2022 de las Grandes Ligas, siendo el número 13 en su carrera en las Mayores.

Hittin' Harold Castro hammers one out of the park! #DetroitRoots pic.twitter.com/VkV56Gp2UH

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) August 14, 2022