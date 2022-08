El venezolano Gleyber Torres la desapareció en caída de los Yankees (Video)

agosto 21, 2022 - 10:22 am

El venezolano Gleyber Torres disparó un cuadrangular solitario el sábado con los Yankees, que perdieron 5-2 ante los Azulejos de Toronto.

El infielder caraqueño la botó en el octavo capítulo por la banda contraria del Yankee Stadium contra el relevista Zach Pop. El batazo de Torres recorrió 350 pies, siendo el décimo octavo vuelacerca del presente año, y el 92 de por vida en las Mayores.

Los mulos han perdidos seis series consecutivas por primera vez desde 1995, de acuerdo con Elias Sports Bureau. Toronto intentará barrer la serie de cuatro duelos este domingo.

El as de los New York Yankees, Gerrit Cole, asestó dos golpes contra el techo del dugout, gritó frustrado y debió soportar los abucheos del público, en un duelo en que New York perdió por 15ta ocasión en 19 compromisos. Adam Cimber (9-4) se llevó el triunfo y el dominicano Yimi García logró el salvamento.

Por los Azulejos, los dominicanos Raimel Tapia de 4-1 con una anotada, Vladimir Guerrero Jr de 4-2, Teóscar Hernández de 3-0 y Santiago Espinal de 4-1 con una anotada. Por los Yankees, los venezolanos Gleyber Torres de 4-1 con una anotada y una empujada, Oswaldo Cabrera de 4-0.

