El venezolano Elvis Andrus dispara jonrón en victoria de Atléticos

mayo 25, 2022 - 11:01 am

1885678

El venezolano Elvis Andrus pegó jonrón con los Atléticos de Oakland, que superaron 7-5 a los Marineros de Seattle el martes en T-Mobile Park.

Andrus la desapareció en el sexto capítulo por el bosque izquierdo contra el relevista Drew Steckenrider, con una distancia de 391 pies.

El maracayero, quien aportó otra empujada en el sexto inning, logró su 81er cuadrangular de por vida en las Grandes Ligas, siendo el segundo en la temporada 2022 tras el conseguido el 11 de abril ante los Rays de Tampa Bay.

Por los Athletics, el venezolano Andrus de 4-2, con dos anotadas y una producida. Los dominicanos Barrera de 4-2, con una impulsada; Cristian Pache de 4-1.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 5-1, con una anotada y dos remolcadas. El venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

pic.twitter.com/piWvqzsg4S

Elvis Andrus hits a solo shot (2) to tie the game at 5-5.

— MLB Updates (@MLBNews1234) May 25, 2022