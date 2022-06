El venezolano Eduardo Rodríguez fue puesto en la lista de restringidos de Tigres por “asuntos personales”

junio 14, 2022 - 11:15 am

1890656

El abridor venezolano Eduardo Rodríguez informó a los Detroit Tigers que no se reincorporará al club en este momento por asuntos personales y ha sido colocado en la lista restringida «hasta nuevo aviso», anunció el gerente general Al Avila en un comunicado el lunes.

El zurdo, quien firmó como agente libre con los Tigres la última temporada baja, ha estado en la lista de lesionados desde el 22 de mayo con una distensión en la caja torácica izquierda.

Hizo un inicio de rehabilitación la semana pasada para Triple-A Toledo, lanzando cuatro entradas en blanco con nueve ponches, pero el manager de los Tigres, AJ Hinch, dijo a los periodistas el sábado que el equipo no tenía una fecha para su regreso.

«La parte de la lista restringida es la relación entre el jugador y la organización. Sabía que no iba a ser titular, que no iba a lanzar en las ligas menores o en las ligas mayores en este momento. Esto era inevitable», dijo Hinch, de acuerdo The Athletic.

Rodríguez, de 29 años, tiene marca de 1-3 con efectividad de 4.38 en ocho aperturas esta temporada para los Tigres. Pasó sus primeras seis temporadas en la MLB con los Red Sox y firmó con Detroit en un contrato de cinco años y $77 millones.

Tiene un récord de carrera de 65-42 con una efectividad de 4.17.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / ESPN