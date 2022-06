El venezolano Diego Castillo la desapareció en caída de Piratas (Video)

junio 25, 2022 - 12:35 pm

1893155

El venezolano Diego Castillo conectó cuadrangular con los Piratas de Pittsburgh, que cayeron 4-3 contra los Rays de Tampa Bay el viernes en entradas extras.

El nativo de Barquisimeto la botó en el cuarto capítulo por el jardín derecho del Tropicana Field, contra el abridor de Tampa Bay, Jeffrey Springs.

El batazo de Castillo viajó a 411 pies de distancia, para sumar su sexto bambinazo en su primer año de las Grandes Ligas, siendo el segundo en la semana y el cuarto en el mes.

Diego Castillo DRIVES one to deep left field to make this a one-run game! #LetsGoBucs #RaysUp #Pirates #Rays #MLB pic.twitter.com/j210UAiFMR

— Baseball Today (@dailymlbtweets) June 25, 2022