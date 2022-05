El venezolano David Peralta soltó dos jonrones en victoria de Arizona

mayo 21, 2022 - 9:08 am

El venezolano David Peralta disparó dos jonrones con los Diamondbacks de Arizona, vencieron el viernes 10-6 a los Cachorros de Chicago.

El primer cuadrangular de Peralta vino en el tercer episodio por el jardín central (414 pies) del Wrigley Field, mientras que el segundo vuelacerca nuevamente por el bosque central con una distancia de 393 pies.

Ambos estacazos del valenciano fueron contra el abridor de Chicago, Kyle Hendricks, para llegar a siete bambinazos en la presente temporada.

The wind is blowing in our favor today! @DPFreightTrain6 adds a solo shot of his own. pic.twitter.com/XY5rpsfPI3

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) May 20, 2022