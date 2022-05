El venezolano David Peralta conecta su octavo cuadrangular de la temporada

mayo 25, 2022 - 10:17 am

El venezolano David Peralta soltó cuadrangular solitario con los Diamondbacks de Arizona, que se impusieron 8-6 sobre los Reales de Kansas City.

El batazo de Peralta llegó en el cuarto inning contra el abridor de la Realeza, Jonathan Heasley, por el jardín izquierdo y central (408 pies).

El valenciano arriba a ocho jonrones en la campaña con los Cascabeles, que han ganado cinco de sus seis últimos compromisos y acumulan 15 vuelacercas en este periodo.

#Dbacks knot it up in the 4th. pic.twitter.com/j9iYqwOfCC

— Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) May 25, 2022