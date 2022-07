El venezolano Antonio Díaz sale de su retiro para competir en los Juegos Mundiales de Birmingham

julio 7, 2022 - 11:01 am

El venezolano Antonio Díaz saldrá de su retiro a sus 42 años y estará presente en los XI Juegos Mundiales de Birmingham, Estados Unidos, que se realizarán del 7 al 17 de julio.

“Estoy mi ilusionado de estar en el evento y de competir una vez más. Este es un regalo inesperado que me da la vida de hacer lo que me gusta. El evento se da en un campus universitario y los estudiantes me han recibido con mucho cariño. Hay una gran energía en el ambiente”, dijo el mirandino.

El Récord Guinness y actual campeón panamericano en la modalidad de kata, compitió por última vez el año pasado en los Juegos Olímpico de Tokio, donde logró el sexto lugar y el simbólico diploma olímpico.,

A pesar de que no disputó ningún evento clasificatorio a esta justa multidisciplinaria, el capitalino clasificó por vía ranking de la World Karate Federation (Federación Mundial de Karate).

Antonio Díaz lo anunció en sus redes sociales y comentó “Pude invitarte un helado este fin de semana, pero el destino tenía otros planes”.

Birmingham 2022 serán los sextos Juegos Mundiales para el «Sensei de Oro», récord Guinness al karateca masculino con más medallas en competencias de kata individual.

Antonio Díaz y sus resultados en los Juegos Mundiales

Bronce en Akita, Japón, 2001

Oro en Deisburg, Alemania, 2005

Bronce en Kaohsiung,China Taipéi, 2009

Oro en Cali, Colombia, 2013

Y Bronce en Breslavia, Polonia, 2017

