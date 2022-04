El venezolano Andrés Giménez pega su primer grand slam en las Grandes Ligas

abril 30, 2022 - 9:54 am

El venezolano Andrés Giménez conectó el primer grand slam de su carrera en las Grandes Ligas, y los Guardianes de Cleveland superaron 9-8 a los Atléticos de Oakland, para cortar una seguidilla de siete derrotas.

Giménez logró su tablazo en la tercera entrada por el jardín derecho RingCentral Coliseum con una distancia de 401 pies.

Naylor Naylor la sacó en el séptimo ante el dominicano Domingo Acevedo (0-1), quien cargó con la derrota. José Ramírez también se voló la barda en su partido número 1.000 con Cleveland, que cosechó su primer triunfo desde que la barrida a los Medias Blancas de Chicago el 21 de abril.

Trevor Stephan (2-0) trabajó dos entradas en blanco para reclamar la victoria. El dominicano Emmanuel Clase superó un doble de Kevin Smith en el noveno para su tercer salvamento de la temporada.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-2, con tres anotadas y tres impulsadas; Franmil Reyes de 5-0. El venezolano Andrés Giménez de 4-3, con una anotada y cuatro remolcadas. El colombiano Óscar Mercado de 1-0. Por los Atléticos, el venezolano Elvis Andrus de 3-1, con dos anotadas. El dominicano Cristian Pache de 4-1, con una anotada.

Andrés Giménez just won Sue Kelley of Ashland a brand new car. Literally.#ForTheLand pic.twitter.com/NDfPOV6qIG

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) April 30, 2022