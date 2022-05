El venezolano Andrés Giménez pega cuadrangular en victoria de Guardianes

mayo 10, 2022 - 9:08 am

El venezolano Andrés Giménez bateó cuadrangular solitario, y los Guardianes de Cleveland superó 11-9 a los Medias Rojas de Chicago.

El nativo de Barquisimeto se fue para la calle en el noveno episodio por la banda contraria con una distancia de 379 pies. Giménez consiguió su tercer jonrón de la campaña ante los envíos del zurdo Tanner Banks con conteo de 1-0.

El infielder larense, de 23 años, trajo otra rayita en la novena entrada con un doble, para llegar a 17 remolcadas en la presente campaña.

A solo shot from Giménez gets the @CleGuardians on the board in the 9th. pic.twitter.com/kWuv2Gu71U

— Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) May 10, 2022