79839

-La atleta venezolana Yulimar Rojas, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en triple salto, recibió este martes 18 de abril el Premio Nacional del Deporte de manos del Rey de España.

«No contaba con ganar este premio. No me habían dicho nada. Fue una sorpresa. Soy la primera mujer en conquistar el premio dos veces. Me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y sobre todo de estar aquí con tantas personalidades del deporte», dijo la atleta venezolana, que también ganó el Premio Nacional del Deporte Trofeo Comunidad Iberoamericana en 2018.

Yulimar, de 27 años, se coronó campeona olímpica en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, dónde estableció además un nuevo récord mundial de 15,67 metros superando al logrado en 1995.

Yulimar Rojas contento por el Premio Nacional del Deporte de España

«Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos, confesó la atleta venezolana, centrada en la preparación del Mundial de Budapest.

Leer más: Yulimar Rojas quiere lograr su séptima corona mundial: «Estoy preparada»

«Es lo que me quita el sueño. Budapest es la cita más importante del año que me va a seguir manteniendo enfocada en lo que van a ser los Juegos. Todo lo que haga este año va a influir en el próximo y creo que es lo que tenemos presente», señaló.

Yulimar Rojas fue la primera latinoamericana en ser reconocida como la mejor atleta del año 2020 por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

En los Premios Nacionales del Deporte, entregados en el Palacio de El Pardo de Madrid, también fueron reconocidos el golfista Jon Rahm, representado por su madre, Ángela Rodríguez, y la futbolista Alexia Putellas, que recogieron los premios como mejores deportistas españoles de esa temporada.

Agencias