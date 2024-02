El Real Madrid le envío una propuesta salarial a Kylian Mbappé

230525

Según Fabrizio Romano, el Real Madrid le ha enviado a Kylian Mbappé una propuesta salarial, luego de confirmarse la salida del francés del conjunto parisino.

Esta es una oferta más baja que la realizada en el año 2022, donde también intentó hacerse con los servicios del jugador.

Mbappé cobraría mucho menos en España, sin embargo, el equipo merengue compensaría esa diferencia, mostrándose más generoso a la hora de repartir los porcentajes de los derechos de imagen.

El club blanco está convencido de que esta posible incorporación será de enorme beneficio para las dos partes.

Noticia al Día

🚨⚪️ Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.



Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.



Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ