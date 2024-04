El polémico Juicio del Siglo de OJ Simpson: principal sospechoso de la muerte de su exesposa y amigo

260775

Este 11 de abril se conoció por parte de familiares la muerte de OJ Simpson, un legendario jugador de fútbol americano. Recordemos que, en el año 1995, el exjugador fue procesado en un juicio por el asesinato de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y Ronald Goldman, amigo de ella. La muerte de ambas personas se suscitó el 12 de junio de 1994 durante una tarde soleada en la ciudad de Los Ángeles.

El evento estremeció a los Estados Unidos, donde el juicio del exjugador fue considerado el Juicio del Siglo, por el impacto mediático en la historia de ese país, aunque también tuvo una gran repercusión en medios internacionales por la popularidad del jugador estrella de la NFL.

El estelar futbolista tuvo una carrera deportiva de diez años, formó parte de dos equipos: Buffalo Bills y los San Francisco 49ers, y se convirtió en uno de los exaltados al salón de la fama de ese deporte.

Por otra parte, fue un icono del pop en los Estados Unidos y con su propia compañía de cine llamada Orenthal Productions, apareció en varios largometrajes como The naked gun con Leslie Nielsen. Además, era una de las figuras que más se utilizaba como cara de propaganda de empresas de diferentes sectores; todo ello hasta lo ocurrido entre 1994 y 1995, su juicio por asesinato.

¿Por qué fue condenado Simpson?

Al exdeportista se le condenó por el asesinato de dos personas: su esposa, Nicole Brown Simpson, y un amigo de ella, Ronald Goldman. Primeramente, a OJ Simpson se le declaró inocente. La población norteamericana vivió este proceso, en el cual cobró importancia un problema latente de la sociedad estadounidense: la cuestión racial.

La pareja Simpson Brown, con dos hijos, por diferencias maritales en 1992 llevaron a cabo el inicio del proceso de divorcio.

Pruebas contra OJ Simpson

Es uno de los aspectos más polémicos de todo el juicio, pues las pruebas parecían más que claras para que en la sentencia fuese decretado culpable de los asesinatos la estrella de la NFL, sin embargo, una de ellas, como veremos, permitió que primeramente fuese absuelto.

En este proceso judicial de Simpson, hay conocimiento de pruebas presentadas y no-presentadas ante el jurado.

Presentadas:

Las pruebas a las que nos referimos es la del ADN de Simpson, obtenido a través de la sangre hallada en los cuerpos de los asesinados y que coincidía o resultaba ser una mezcla de la sangre de los tres individuos implicados en el caso, es decir, el asesino (OJ Simpson) y los dos asesinados (Goldman y la esposa, Nicole Brown).

Se halló un guante izquierdo que estaba ensangrentado, el cual coincidió con uno derecho encontrado en la casa de OJ Simpson. Se determinó, pues, que era el mismo par.

Se hallaron pelos de Simpson en la camiseta que llevaba puesta Goldman al ser asesinado.

También hay otra serie de pruebas un poco menos claras, como las relativas a las huellas del calzado que llevaba OJ Simpson al ejecutar el asesinato; también se “recordó” las denuncias de agresión doméstica previa a Nicole Brown, así como ciertas huellas de la alfombra proveniente de una Ford Bronco que conducía OJ Simpson.

No presentadas:

Estas evidencias no fueron presentadas en el juicio porque muchas se basan en información que no puede ser contrastada, como la visita de Rosey Grier, exjugador de fútbol americano y pastor, a la cárcel y la supuesta confesión de Simpson oída por un guardia de la prisión, sin embargo, Grier también afirma que lo instó a confesar y Simpson no lo hizo.

También se habla de que se vio una Ford Bronco en el área del asesinato por parte de los vecinos. Asimismo, hay testimonios como el de Rosa López que, si bien fueron grabados en una videocámara, no se llevaron al juicio por falta de comprobación de que lo dicho pudiese ser cierto.

También se dice que la esposa de OJ Simpson había llamado unos días antes de lo ocurrido a un refugio de mujeres, alegando que tenía miedo de su exmarido y de que se sentía corriendo peligro. Tampoco podía servir como prueba definitiva. Los cuchillos de la cuchillería Ross -donde supuestamente OJ Simpson adquirió el arma blanca- y sus respectivas facturas fueron entregadas, mas no trascendieron demasiado en el caso.

El juicio comenzó el día 24 de enero del año 1995, el juez presidente fue Lance Ito y su jurado fue un mixto de personas procedentes de diferentes razas, así como de diferente sexo, con la finalidad de evitarse la polémica.

La defensa de Simpson

Simpson contó con la mejor defensa; de hecho, fue conocido como el Dream Team, encabezado por Robert Shapiro y luego Johnnie Cochran, famosos abogados del país. Basta pensar que con todas las evidencias que hemos visto anteriormente, este grupo de abogados de alta reputación, logró primero evitar la condena de asesinato y lograr que fuese absuelto.

¿Cómo se argumentaba la defensa? Muy sencillo, lograron convencer al jurado que los test de ADN, una técnica muy reciente en aquel entonces, estaban manipulados y mal hechos, lo cual creyeron los jueces.

“Si el guante no encaja, debes absolver”. Y así, el guante no encajó. La defensa argumentó que las pruebas estaban contaminadas y que había una conspiración en su contra.

¿Fue a la cárcel OJ Simpson?

Sí, efectivamente, luego no se salvaría de su condena y pagaría con no solo cárcel sino también el pago en daños de 33 millones de dólares a familiares, los cuales no han sido pagados en su totalidad, sino solamente una pequeña parte.

Simpson en el año logra salir de la cárcel de manera preventiva, pasando a un régimen de libertad bajo palabra.

En el año 1995, las finales de la NBA donde Bulls de Chicago y Rockets de Houston se enfrentaban, fueron interrumpidas para transmitir la persecución policial de Simpson, más tarde se desarrollaría el denominado Juicio del Siglo.

