El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Azteca

224826

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha confirmado este domingo que el partido inaugural de la Copa del Mundo (11 de junio de 2026) se jugará en el mítico Estadio Azteca de México.

Este domingo se llevó a cabo un sorteo donde se confirmó que México será sede de 10 encuentros de dicho Mundial, entre ellos la inauguración.

Fuentes consultadas por ESPN revelaron que México tenía el “sueño” de albergar 15 partidos, incluido la inauguración y el sorteo (se realizará en 2025).

El AT&T Stadium, situado en el área metropolitana de Dallas (estado de Texas, Estados Unidos), estaba considerado como el recinto favorito para hospedar la final de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, se hizo oficial que el partido decisivo se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey el 19 de julio.

Lee también: Triunfo del Arsenal y se ilusiona con la Premier League

Noticia al Día

📍 Mexico City

🏟️ Estadio Azteca

🗓️ 11 June 2026



🇲🇽 The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!