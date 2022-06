El novato venezolano Diego Castillo soltó su quinto jonrón y sacó su primer ponche en la MLB

junio 23, 2022 - 1:08 pm

El novato venezolano Diego Castillo disparó su quinto jonrón de la temporada en aplastante derrota de los Piratas de Pittsburgh sobre los Cachorros de Chicago.

Castillo logró su tablazo de cuatro esquinas en el segundo inning por el jardín izquierdo del PNC Park, con una distancia de 391 pies.

El infielder barquisimetano también vio acción como lanzador en este encuentro en el noveno capítulo, donde ponchó a David Robertson con un pitcheo de 40.4 MPH, y recibió un gran slam de Alfonzo Rivas en su labor de un inning.

This 40.4 MPH Diego Castillo pitch is the slowest (known/measured) MLB pitch to ever get a swinging strike! 🐌 pic.twitter.com/hMNt9hS5t3

— Codify (@CodifyBaseball) June 23, 2022