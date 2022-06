El mexicano Sergio Pérez fue el más rápido en la sesión libre del GP de Azerbaiyán de F1

junio 10, 2022 - 9:29 am

El mexicano Sergio Pérez, ganador hace dos semanas del Gran Premio de Mónaco, firmó este viernes el mejor crono en la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1.

En las calles de Bakú y al volante de su Red Bull, «Checo» Pérez cubrió la vuelta de 6,003 km en un minuto, 45 segundos y 476 milésimas, por delante en los tiempos de la sesión del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que quedó a poco más de una décima de segundo (+0.127).

El tercer tiempo de esta primera sesión fue para el neerlandés Max Verstappen, vigente campeón mundial y actual líder en la clasificación del campeonato, que quedó a tres décimas de su compañero de escudería Sergio Pérez.

El cuarto crono de la sesión fue para el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), a medio segundo del mexicano. Por detrás de los Red Bull y los dos Ferrari, los otros coches fueron relegados a más de un segundo.

Este viernes se disputa otra sesión de ensayos libres. La tercera sesión de ensayos libres, el sábado (13h00), precederá a la sesión de clasificación.

