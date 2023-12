EL MEJOR estudiante deportivo de LUZ, Neptaly Jugo, inspiración de nuevas generaciones

198887

-Este jueves 14 de diciembre el joven paratleta, Neptaly Jugo, fue condecorado con la distinción Luis Aparicio Montiel, un reconocimiento que otorga la Universidad del Zulia al buen estudiante deportista más destacado del año.

Neptaly Jugo es un joven, de 18 años, que cursa el segundo semestre de Educación Física, además de ser un excelente deportista en la disciplina de velocidad y salto largo. Como estudiante registra un promedio de 19.20, mientras que como atleta ya ha logrado varias medallas entre las que destaca el doblete de plata en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

“Ante la responsabilidad de entrenar y estudiar, debemos tomar en cuenta que los estudios debe ser prioritario, ya que es lo que nos queda en nuestra etapa de adultez. Recuerdo una frase que mencionaba el basquetbolista Greivis Vásquez, quien decía que el que no estudia no juega, y bueno el destacó como deportista y sacó su carrera universitaria, algo que me motiva a seguir”, expresó Jugo.

“Si yo no me he rendido tú no tienes derecho a rendirte, es una frase que le digo a muchos que piensan desistir de sus sueños y se ahogan en vaso de agua. He compartido con personas que carecen de mentalidad ganadora. También quiero estudiar psicología en un futuro para ayudar a muchos”, añade.

Persiste a pesar de los obstáculos

El destacado juvenil se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir baja de electrolitos que le impidió cumplir las marcas para clasificar al evento de Santiago 2023. No obstante, se encuentra motivado a cumplir sus metas para futuras competencias, donde sueña clasificar a París 2024.

“Mis metas actualmente es clasificar a los Juegos Paralímpicos de París 2024 donde estamos trabajando al 100%. Aspiro crecer como atleta en Venezuela, ya que para mí es un orgullo representar a mi país”, destacó.

Solo cuenta con el apoyo económico de sus familiares

Jugo solo cuenta con el apoyo económico y motivacional de sus familiares y seres queridos, aparte trabaja como árbitro de baloncesto, costeando sus pasajes para la universidad, competencias e implementos deportivos.

El paratleta zuliano en sus cortos tiempos libres se dedica a ver videos de YouTube para seguir las actuaciones de sus atletas favoritos Iván Pedroso, exatleta cubano de salto largo y actual entrenador de Yulimar Rojas, al griego Miltiadis Tentoglou y al velocista estadounidense Justin Gatlin, quien destacó en varios ciclos olímpicos.

El reconocimiento de la principal casa de estudios del estado, alegró a Neptaly y a su entorno, ya que vieron recompensado el esfuerzo de este juvenil que a su corta edad ha servido como historia de motivación para muchos.

Fotos: Xiomara Solano

Lee más: José “Brujo” Martínez contagió a Noticia al Día con fe Vinotinto