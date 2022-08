El Manchester United ficha al brasileño Antony por casi 100 millones de euros

agosto 30, 2022 - 3:48 pm

El Manchester United y el Ajax de Ámsterdam cerraron este martes un acuerdo para el traspaso del atacante brasileño Antony al club de la Premier League inglesa por 100 millones de euros (100,2 millones de dólares), bonificaciones incluidas.

«El Manchester United llegó a un acuerdo con el Ajax para el fichaje de Antony, a la espera de un reconocimiento médico, de que se finalicen los términos del contrato con el jugador y de las formalidades (administrativas) internacionales», escribieron los ‘Red Devils’, que habían hecho de él una de las prioridades de su mercado para la recién iniciada temporada.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022