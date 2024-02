El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas tiene fecha oficial

236289

La MLB anunció el calendario oficial para la semana del Juego de las Estrellas 2024, el cual se llevará a cabo en Arlington, Texas, desde el viernes 12 de julio hasta el martes 16.

Este será el segundo Juego de Estrellas que albergan los Rangers de Texas (el primero fue en 1995 en el Ballpark de Arlington).

Por cuarto año consecutivo, el draft de la MLB también se llevará a cabo durante el All-Star Week. La noche de apertura será el domingo 14 de julio en el Cowtown Coliseum. Después de esa primera noche, el resto del draft se realizará el lunes 15 y martes 16 de julio.

Noticia al Día

