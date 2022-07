El futbolista venezolano Yeferson Soteldo en el ojo del huracán tras sufrir accidente de tránsito en México

julio 9, 2022 - 1:20 pm

El futbolista venezolano de los Tigres del UANL, Yeferson Soteldo, está en el ojo del huracán tras sufrir accidente de tránsito en Nuevo León, México.

El suceso ocurrió el pasado domingo 4 de julio en horas de la tarde tras salir a la luz un video a través de las redes sociales, donde se observa al mediocampista de 25 años de edad, en compañía de Raymundo Fulgencio.

Un testigo reveló al medio mexicano mediotiempo que el venezolano chocó a una señora cerca del Panteón Dolores, en la calle Aramberri, en el centro de Monterrey e intentó darse a la fuga en su carro Mercedes Benz negro.

Otra persona cercana a los futbolistas afirma que no intentó fugarse y terminó arreglándose todo alrededor de las 16:00 horas. En el audiovisual se ve un daño en la puerta del piloto y al jugador sacando unos papeles del vehículo, seguramente de tránsito.

Situação do Soteldo no México tá complicada.

Hoje o jogador se meteu em um acidente de carro, chegou um torcedor e começou a gravar revoltadíssimo com a atuação do jogador em campo nos últimos jogos e com a situação do time. pic.twitter.com/zuNy8uo7WV

