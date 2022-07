El equipo de EEUU anota el mejor punto en la historia del voleibol de playa femenino (+Video)

julio 13, 2022 - 3:10 pm

Esta semana se volvió viral en las redes sociales un sorprendente punto ganado por el equipo estadounidense femenino en el campeonato mundial de Roma de voleibol de playa, disputado el pasado mes de junio.

La dupla estadounidense conformada por Kelley Kolinske y Sara Hughes protagonizaron la acción en el partido contra las ecuatorianas Ariana Vilela y Karelys Simisterra, en la primera ronda de la rama femenina.

En el video de 38 segundos se puede observar el sacrificio de ambas jugadoras por evitar de manera espectacular en varias ocasiones que la pelota toque la arena. Sara Hughes se arrojó seis veces al suelo para salvar la bola y encima fue ella la que cerró el punto con un remate cruzado fantástico.

Las dos jugadoras terminaron por ganar el partido por dos sets a cero. Finalmente, Hughes y Kolinske se despidieron en los cuartos de final al caer en parciales consecutivos ante la dupla suiza conformada por Joana Heidrich y Anouk Verge-Depre.

Sara Hughes was EVERYWHERE. 🤯

📺 Full 2022 #BeachWorldChampsRome match replays on VBTV.

✈️ Next Stop: The Gstaad 🇨🇭 #BeachProTour from July 6-10.

☀️ #BeachVolleyball @SaraHughesBeach pic.twitter.com/9NjxRL3Vav

— Beach Volleyball World (@BeachVBWorld) July 6, 2022