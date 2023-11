El emotivo encuentro entre Messi y Zidane: No tuvimos la oportunidad de jugar juntos (Video)

180891

Lionel Messi y Zinedine Zidane conversaron e intercambiaron camisetas, en una campaña publicitaria de la marca Adidas.

Ambas leyendas conversación sobre Diego Armando Maradona y sobre el uso del dorsal 10. “¿Un poco de magia ahí me puedes dar? Es una pena no haber podido jugar juntos”, dijo Zizou a Lio en el inicio de su charla.

Messi confesó que admiró a Zidane

“Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos un poquito. Siempre el respeto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo”, respondió Messi.

“Cuando me tocó estar en París no tenía la 10, no importaba y no pasaba nada pero si extrañaba un poquito tener mi número de toda la vida, pero me fui acostumbrando. Yo debuté con el 30 y también tenía algo de especial”, admitió.

“Para nosotros los argentinos el 10 es un número especial porque automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos con el fútbol, queríamos ser como él. Si bien después ninguno pudo serlo, el deseo era ese”, agregó.

“Mi referente era Enzo Francescoli, que jugaba en el Marsella, uno de mis hijos se llama así por Enzo. Cuando lo vi dije ‘quiero ser como él’. Era muy elegante, cómo manejaba la pelota, eso no se veía mucho. Cuando vino Enzo vimos que era un futbolista diferente, no había muchos extranjeros, era un mago con el balón. Yo quería hacer lo mismo”, indicó Zidane sobre su ídolo.

“A mi me gustaba mucho Aimar. Un jugador que me encantaba su manera de jugar, en River también tenía un gran equipo. Sacando a Diego que era un caso aparte, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador”, señaló la “Pulga”.

El jugador del Inter de Miami habló sobre el estilo de juego que se utiliza en la actualidad. “Muchos equipos juegan 4-3-3 con dos interiores o extremos falsos. Ya casi no existe nuestro 10 argentino, mediapunta o enganche como lo eran Riquelme y Aimar. Se perdió mucho”, dijo Messi.