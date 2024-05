El dominicano Ronel Blanco fue suspendido por la MLB

El lanzador dominicano de los Astros de Houston, Ronel Blanco, fue suspendido diez partidos por la MLB después de violar las prohibiciones de sustancias extrañas.

La noche de ayer, Blanco fue expulsado del encuentro entre los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland, debido a que los árbitros encontraron una sustancia prohibida en su guante.

El derecho había logrado recientemente ante los Azulejos de Toronto el primer No Hit No Run de la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

