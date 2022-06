El dominicano Al Horford lideró la remontada de Boston ante Warriors

junio 3, 2022 - 12:23 pm

Los Boston Celtics superaron 120-108 a los Golden State Warriors gracias a una épica remontada liderada por el dominicano Al Horford, quien adelantó a su equipo 1-0 en las Finales de la NBA la noche de este jueves 2 de junio.

De la mano de Stephen Curry, quien terminó el partido con 34 puntos, los Warriors dominaron a Boston durante casi todo el encuentro, y llegaron al último cuarto con una ventaja de 12 puntos.

Pero en el último tramo del partido, Al Horford anotó una cadena de triples consecutivos que desequilibraron a los dirigidos por Steve Kerr, quienes empezaron a fallar hasta los tiros libres.

Los Celtics arrollaron 40-16 en el último cuarto al equipo californiano, dejando atónitos a los aficionados en el Chase Center de San Francisco, ya que ningún equipo en la historia había ganado un partido de las Finales por más de 10 puntos después de entrar al último cuarto con una desventaja de dos dígitos.

A 4Q surge helped us take Game 1, as we closed out with a 120-108 finish against the Warriors. pic.twitter.com/BoxdYNVfVF

— Boston Celtics (@celtics) June 3, 2022