El Derby de Kentucky se correrá este sábado 7 de mayo

La edición 148 del emblemático Derby de Kentucky se disputará este sábado 7 de mayo, en la primera carrera de la la Triple Corona del hipismo norteamericano.

Después de un 2020 sin precedentes en el que la carrera se retrasó hasta septiembre debido a la pandemia, sin la asistencia de fanáticos en Churchill Downs, Louisville, el Derby 147 vio a Mandaloun ganar en un rápido tiempo de 2: 01.02 el año pasado.

El entrenador Bob Baffert, protagonista del enorme escándalo del año pasado, se encuentra bajo suspensión después de que su ejemplar Medina Spirit ganara la carrera de 2021 pero fuera después descalificado por dar positivo en un control antidopaje.

El caballo dio positivo por betametasona, un corticoesteroide prohibido antes de una carrera, y en diciembre falleció repentinamente durante un entrenamiento en California. Fue la tercera vez en la historia del Derby en que un ganador es descalificado.

El entrenador, de 69 años, fue también inhabilitado para todas las carreras de la Triple Corona, cuya primera parada es el Derby de Kentucky este sábado y sigue con Preakness (21 de mayo) y Belmont Stakes (11 de junio).

La audiencia de apelación sobre su caso tendrá lugar en junio, tras la celebración de las tres pruebas. Sin embargo, otros dos caballos previamente entrenados por Baffert sí competirán en el Derby, incluyendo a Messier, que partirá desde el sexto lugar con el jinete puertorriqueño John Velázquez, y Taiba, que lo hará desde el 12.

Ambos ejemplares fueron transferidos el mes pasado y están siendo supervisados por el antiguo asistente de Baffert, Tim Yakteen.

Taiba, ganador del Derby de Santa Anita, podría convertirse en el primer caballo, desde Leonatus en 1883, que gana en Kentucky con una trayectoria de solo tres carreras.

Messier, llamado así por la ex estrella del hockey sobre hielo Mark Messier, ha logrado tres victorias en seis carreras, sin bajar nunca del segundo lugar.

Zandon (3-1), que partirá del décimo lugar con el jinete francés Flavien Prat, ganador en 2019, es el favorito de los apostantes entre los 20 purasangres que competirán en esta carrera de tres millones de dólares. Epicenter (7-2), guiado por el dominicano Joel Rosario, será otro de los favoritos desde el tercer lugar.

El hipódromo volverá a permitir un pleno de espectadores en sus gradas después de que, a causa de la pandemia de covid-19, solo permitiera alcanzar el 60% de capacidad el año pasado y de que se celebrara a puerta cerrada en 2020.

